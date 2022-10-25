اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:22 م
أكرم القصاص
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كوت ديفوار: الفيضانات تتسبب فى تشريد أكثر من 400 أسرة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:08 م
كوت ديفوار: الفيضانات تتسبب فى تشريد أكثر من 400 أسرة فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات في كوت ديفوار أن الفيضانات العارمة بسبب الأمطار الغزيرة أدت إلى تشريد أكثر من 400 أسرة في عدة مناطق بمدينة "أجبوفيل" عاصمة مقاطعة أجنيبي، الواقعة على بعد حوالي 80 كم شمال أبيدجان، إثر ارتفاع منسوب مياه نهر أجبو.

ونقلت وكالة الأنباء الإيفوارية عن المسئول المحلي بمقاطعة (أجنيبي) سيندو كوليبالي قوله: إن المسئولين المحليين بالمقاطعة قاموا بزيارة ميدانية للمناطق المنكوبة لتقييم الوضع ووضع نظام أمني لحماية الممتلكات والمواطنين.

وأشار إلى أن نحو 400 أسرة غادرت منازلها ليل الأحد الماضي مع بداية فيضان مياه النهر نتيجة هطول الأمطار بغزارة، مضيفا أن عددا آخر من الأسر غادروا منازلهم أيضا فيما بعد، كما قُدر عدد المتضررين من هذه الفيضانات بما يتراوح بين 4500 إلى 5000 شخص.

من جهته، لفت حاكم (أجبوفيل) إلى أن الحكومة المركزية توفر الدعم اللازم للمتضررين للتغلب على هذه الأزمة الطارئة.

 


كوت ديفوار

الفيضانات

نهر أجبو

امطار



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