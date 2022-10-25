قارئ بالبحيرة يستغيث لعلاجه من سرطان المخ.. ووكيل الصحة يرد

كتبت : شيماء حمدى

أرسل القارئ السيد محمد نوح 59 سنة من الإسكان الصناعي بجوار مستشفى المبره بكفر الدوار في محافظة البحيرة، استغاثة عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، لطلب العلاج حيث أنه يعانى من الإصابة بسرطان في المخ، ولا يجد علاج له.

وأكد الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمة الطبية بكافة المستشفيات والمراكز الطبية، والرد على شكاوى المواطنين، مضيفا أنه جارى فحص الشكوى الخاصة بأحد القراء الذى يحتاج لعلاج السرطان فى المخ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه إذا كانت الحالة المرضية مؤمن عليه من خلال منظومة التأمين الصحى، فعليه التوجه لهيئة التأمين الصحى للعرض على لجنة طبية متخصصة لفحصها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وإذا لم يكن يخضع لمظلة التأمين الصحى سيتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة وعرضه على لجنة طبية متخصصة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".