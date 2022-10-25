فن الإتيكيت والمراسم خلال اليوم الثانى لإعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية

كتب محمد صبحى

واصل معهد إعداد القادة فعاليات فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية ، والذي عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، وقيادة ط الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، بمحاضرة عن فن الاتيكيت والمراسم والبروتوكولات، ومحاضرة عن مهارات القيادة.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن مشاركة الطلاب تأتى انطلاقا من نجاح الطلاب فى تنظيم العديد من فعاليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واثبات انهم شباب على قدر كبير من تحمل المسئولية، لذا وجب إعدادهم لإنشاء قاعدة شبابية قادرة مبدعة ومبتكرة وإمدادهم بكل ما يلزم من خبرات ومهارات ليكونوا عناصر فاعلة فى المجتمع قادرين على تحمل المسئولية والمساهمة في خدمة هذا الوطن العزيز.

وفي هذا الصدد انطلقت فعاليات محاضرة فن الإتيكيت والمراسم والبروتوكولات وحاضر فيها الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، وقد أوضح الفرق بين الإتيكيت والبرتوكول حيث أن البرتوكول هو القاعدة العامة، والمراسم تلك القاعدة، والاتيكيت هو أداء الأفراد، مبينا نشأة الأتيكيت، وقد شرح سيادته اتيكيت الحديث وكذلك اتيكيت الاستماع والإنصات، اتيكيت الملابس، بالإضافة إلي إتيكيت المصافحة، واتيكيت زيارة كبار المسئولين، واختتم سيادته بالحديث عن مراسم رفع العلم المصري.

وفى ذات السياق بدأت محاضرة مهارات القيادة، وتناولت المحاضرة تعريف القيادة ومهاراتها، وتوضيح صفات القائد والأدوار الرئيسية له، والتعرف على سبل اكتشاف القائد الفعال، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه القائد، وكيفية التغلب عليها، وأيضا مقومات وركائز القائد الفعال والتعرف على صفات القائد الملهم، وعرض أحدث نظريات القيادة.

وانطلقت ورشة عمل عن مهارات التعامل الإعلامى وحاضر فيها الإعلامى، أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، معرفا معنى الإعلام والصحافة، موضحا أهم الوظائف الإعلامية، والتعرف على المهنية، وأيضا أسباب عدم المهنية، وضوابط الإعلامي المحترف، متطرقا إلي قانون نقابة الإعلاميين، ودور الإعلام والحرب على الإرهاب، موضحا دور التربية الإعلامية، حيث أن فى حالة الحرب على الإرهاب لابد أن يتم التركيز على إنتاج برامج وأفلام وثائقية تشرح بطولات الجيش المصري عبر التاريخ وتستحضر انتصاراته، فالدور هنا ليس إعلاميا فقط بل هو دور تعليمي أيضا يساهم في ترسيخ مفاهيم الانتماء وقيمة الوطن والمواطنة، بجانب دور الإعلام فى فضح الدعاية المعادية، مبينا كيفية حشد الإعلام للرأى العام، مؤكدا ضرورة التزام المسئول دائما عند اتخاذ أي قرار إعلامي بمراعاة اعتبارات " الأمن القومي " في كل ما يقدم عبر الإذاعة والتليفزيون.

واستكملت فعاليات اليوم بممارسة بعض الأنشطة المختلفة، وكذلك عمل مسابقات في الألعاب الإلكترونية وتوزيع ميداليات على الفائزين، برعاية الدكتور شريف عبد الباقي رئيس مجلس الاتحاد المصري للرياضات الالكترونية، وبحضور الأستاذ محمد عطية منسق الأتحاد.