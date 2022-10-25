اليوم السابع
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غلق 10 محلات تجارية ومخابز غير مرخصة فى حملة بمدينة الأقصر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:55 ص
غلق 10 محلات تجارية ومخابز غير مرخصة فى حملة بمدينة الأقصر حملة اغلاق محال تجاريه - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وسكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة مكبرة بمناطق التلفزيون وأبو الجود والمدينة المنورة والزناقطة، وذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء دكتور هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، والجهات المختصة، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق، لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر رغيف الخبز البلدي المدعم ومراقبة الأسعار، وأيضاً المرور على المخابز التي تنتج الخبز السياحي لضبط مخالفات اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والإنشائية حفاظا على الأرواح والمنشآت.

واستهدفت تلك الحملات المرور على المحلات التجارية والمخابز الصادر لها قرارات غلق وتشميع لمخالفتها شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية وغيرها من المخالفات، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر وإدارة شرطة المرافق، وبمشاركة اللواء ولاء رضوان مساعد مدير الأمن والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد على بكري وكيل الإدارة، والرائد محمد العادلى رئيس مباحث شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن غلق 10 محلات تجارية ومخابز غير مرخصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة لجنة بعضوية ممثلين عن كلاً من "الرخص التجارية بالإدارة الهندسية - الشؤون القانونية - التفتيش المالي والإداري - الصحة - التموين - السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة - البيئة - المركز التكنولوجي - المتابعة الميدانية".

 


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