اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عضو بـ"رجال الأعمال": خطاب الرئيس في المؤتمر الاقتصادي رسالة كاشفة للتحديات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:00 ص
عضو بـ"رجال الأعمال": خطاب الرئيس في المؤتمر الاقتصادي رسالة كاشفة للتحديات محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الاقتصادي جاء كاشفا للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه مصر اقتصاديًا واجتماعيًا.
 
أضاف "حسني"، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت والاستماع للقطاع الخاص يمثل حالة حوار وطني  يعطي انطباع إيجابي ويطمئن المستثمرين والقطاع الخاص بوقوف الدولة خلف كل رجال الاعمال الوطنيين، متابعًا كما أن العرض الذي تقدم به الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يراهن على استمرار عملية الإصلاح الجريئة التي خاضتها مصر منذ عام 2016 .
 
أكد على أن المؤتمر الاقتصادي رسالة هامة؛ لأننا مستمرون في عمل إصلاح حقيقي وجذري وليس مسكنات وأن الإصلاح الحقيقي له تكلفة والمهم تخفيف عبء هذه التكلفة على المواطن.
 
وقال حسني :"أننا أمام مسار اقتصادي جديد مدعوم من قبل القيادة السياسية والدولة، وعلى الجميع أن يشارك في استمرار الإصلاح وتحمل تكلفته مهما كانت الظروف؛ لأنه لا تراجع عن إصلاح حقيقي مع ضرورة التوازن الاجتماعي وتعزيز مفهوم المواطنة وتوطين الصناعة ودعم الاستثمار بكافة أشكاله مع تطوير الجهاز الإداري".

رجال الاعمال

الرئيس السيسى

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

عضو "اقتصادية النواب": المؤتمر الاقتصادى خطوة هامة لصياغة أولويات المرحلة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:00 م

المؤتمر الاقتصادى.. 5 كتب توضح البرامج الاقتصادية الحديثة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:00 م

تواصل فعاليات المؤتمر الاقتصادى.. رئيس الوزراء يحضر جلسة "سياسة ملكية الدولة".. نائب وزير المالية: إتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص الفترة المقبلة.. رئيس "جهاز المنافسة": ندعم الحياد التنافسى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:45 م

ماذا قال رؤساء الأحزاب السياسية عن فعاليات المؤتمر الاقتصادى 2022؟.. فيديو

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة