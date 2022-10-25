عزل رئيسة المحكمة الدستورية فى أفريقيا الوسطى

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن هذا المرسوم تم اعلانه في الإذاعة الوطنية لأفريقيا الوسطى.. مضيفا أن قضاة المحكمة الدستورية لديهم 8 أيام للتداول في دستورية هذا القرار حيث سيجتمعون بشكل عاجل.

وكانت المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى قد اعلنت الأسبوع الماضي أن قضاتها غير قابلين للعزل.

يذكر أن آلاف الأشخاص طالبوا السبت الماضي بإجراء استفتاء في العاصمة بانجي بتعديل الدستور في أفريقيا الوسطى والسماح للرئيس "فوستان أرشانج تواديرا" بالترشح لولاية ثالثة.

ونظمت الجبهة الجمهورية، المقربة من السلطة بحضور أعضاء الحكومة والأحزاب الأخرى الموالية للسلطة، تجمعا ضم أكثر من 15 ألف شخص.

يشار إلى أن هذا التجمع نظم حول النصب التذكاري للعمال وسط العاصمة ورددوا النشيد الوطني تحت نوافذ الرئاسة ورفعوا لافتات تقول: "نعم للاستفتاء والإصلاحات المؤسساتية". وتعاقب أفراد على المنصة لمطالبة رئيس البلاد بـ"تنظيم استفتاء في غضون 30 يوما" و"إلغاء مرسوم المصادقة على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية".