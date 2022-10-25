"عبد السلام" من قرى الغربانيات عن حياة كريمة: "لم نكن نتوقع كل هذه الخدمات"

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم ، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع "الشباب و الرياضة"، حيث تتضمن المبادرة 6 مشروعات فى قطاع الرياضة ، منها إنشاء مراكز شباب فى قرى المبادرة لأول مرة .

وقال عبد السلام مبروك سليمان مندور، من سكان قرى الغربينيات، أنه قبل تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" ببرج العرب القديم وخاصة بقرى الغربنيات ، لم يكن هناك خدمات بالقرى ، مضيفا قائلا :"كنا معدومين منكل الخدمات ولم نكن نتوقع كل تلك الخدمات ولا بعد 200 سنة، المبادرة وفرت خدمات عديدة منها مراكز الشباب ومستشفى حديثة وإدخال خدمة الصرف الصحى، وغيرها الكثير المبادرة نقلت قرى الغربانيات نقلة حضارية كبيرة .

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموي تشهده المدينة منذ سنوات ،ويبلغ إجمالي عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروع، مقسمة على 17 قطاع، أولا 44 مشروع فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف ،10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب ،5 مشروعات فى قطاع الصحة،5مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف ،22 مشروع فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشبابوالرياضة،5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد،8 مشروعات فى قطاعالكهرباء،9 مشروعات فى قطاع الإتصالات ،6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول ،مشروع فى قطاعالري، مشروع فى قطاع الزراعة،3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية ،6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية،4 مشروعات لإقامة المباني المتنوعة،8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.