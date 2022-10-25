ضبط طن أسماك وتحرير 3 محاضر خلال حملات تفتيشية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، طن وأسماك مخالفة وحررت 3 محاضر مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اوضح دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية "إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية" بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية "، قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز ومدن المحافظة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضبط طن و 6 كجم لحوم و أسماك مخالفة مابين 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و طن أسماك بدون بيانات، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.