اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:53 م
أكرم القصاص
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شركة الغاز الأوكرانية: الإمدادات الروسية تتواصل عبر أوكرانيا بكميات منتظمة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:33 م
شركة الغاز الأوكرانية: الإمدادات الروسية تتواصل عبر أوكرانيا بكميات منتظمة نورد ستريم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن موقع مشغل الغاز الأوكراني (جي تي إس)، أن شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، لا تزال تتواصل بشكل منتظم كما هي (4ر42 مليون متر مكعب) عبر محطة توزيع الغاز "سودزها"، ويظل خط العبور هذا عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا بعد التدمير الذي لحق بخطوط "نورد ستريم".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه في الوقت نفسه، على الرغم من انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، تواصل الدول الأوروبية ملء مرافق التخزين الخاصة بها.

وتم تعليق توصيلات الغاز عبر "نورد ستريم" بالكامل في أوائل شهر سبتمبر، حتى يتم إصلاح تسرب النفط في ضواغط محطة بورتوفايا، ومع ذلك، في 26 سبتمبر، تم تسجيل أضرار غير مسبوقة في ثلاثة من خطوط أنابيب "نورد ستريم" 1 و2.

وفي الوقت نفسه، تقدمت شركة نافتوجاز الأوكرانية بالتماس للتحكيم أمام محكمة التحكيم الدولية ضد شركة "غازبروم" الروسية بسبب تأخرها في الدفع مقابل خدمات نقل الغاز عبر أوكرانيا، ورفضت شركة "غازبروم" بشدة جميع مطالب "نفتوجاز" الأوكرانية، قائلة إنها لن تدفع مقابل خدمات الترانزيت التي لم توفرها الشركة الأوكرانية.

 


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