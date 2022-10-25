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زياد بهاء الدين: بعض توصيات المؤتمر الاقتصادى جاءت من أشخاص خارج الحكومة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:57 م
زياد بهاء الدين: بعض توصيات المؤتمر الاقتصادى جاءت من أشخاص خارج الحكومة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أهمية المؤتمر الاقتصادى، معربا عن أمله بتكراره لأنها فكرة مهمة، متابعا: لابد أن نتعلم من المؤتمر ونرى مخرجاته ونبنى عليها.

 

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن إصدار التوصيات باليوم الأخير من المؤتمر عملية شاقة للغاية والأمانة التي عملت عليه تعبت كثيرة، موضحا أن هذه التوصيات جزء منها مقترحات من الحكومة.

 

وتابع نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن بعض التوصيات التي سمعتها بنفسى من أعضاء من غير الحكومة في بعض الجلسات كان لها صدى في التوصيات وإذا كانت بنسبة 20 إلى 30 % نسبة مشجعة وهناك إنصات وتقبل لتلك المقترحات، وأكثر ما نخشى منه هو انتهاء المؤتمر بنهايته.


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