رئيس الوزراء: تخصيص 135 قطعة أرض للاستثمار الأجنبى خلال الفترة الماضية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تخصيص 135 قطعة أرض للاستثمار الأجنبي، خلال الشهور القليلة الماضية، متابعا: "كل هذه الأراضي استثمارات أجنبية وبرندات عالمية سواء للسوق المحلي أو التصدير.. والأهم تكليف التنمية الصناعية بكونها جهة واحدة تصدر التخصيص وفق مدة زمنية وبنشتغل عليها.. الفترة 20 يوما.. ومازال الوقت لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته ضمن جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "فيه قرار في مجلس الوزراء أن المطور أو المصنع والحاجات زي الشروط البيئية والحماية المدنية.. يمضي إقرار على نفسه من خلال المكتب التابع له لتنفيذ هذه الاشتراطات البيئية والحماية المدنية.. بعد تنفيذ المصنع يتم تنفيذها.. وهتنزل لجنة تتابع هذا الوضع للتأكد منها".

وتابع رئيس الوزراء: "حتى لو فرض أن المعايير لم تطبق.. يتم إعطائه فترة من أجل التطبيق.. أخر حاجة تغلق كيان بيشتغل بس لازم يشتغل صح.. الحماية المدنية فيها أرواح.. لازم كلنا نحاول هذه الإجراءات التيسرية.. لازم الالتزام مع تسهيل الإجراءات".