وأشار المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ديف باتلر - في بيان - إلى أن هناك تاريخا طويلا من الدعم والتعاون المتبادلين بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو ما يمثل حجر الزاوية للتحالف القوي والعلاقات الخاصة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن الجنرال مارك ميللي تحدث أيضًا، هاتفيًا، مع نظيره الأوكراني الجنرال فاليري زالوزني، وناقشا تطورات الحرب الأوكرانية، وتبادلا الرؤى والتقييمات للموقف، كما شدد ميللي على الدعم الراسخ من جانب بلاده لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.