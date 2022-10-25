دعاء سماع الرعد .. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

كتب على عبد الرحمن

دعاء سماع الرعد .. نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة :" دعاء سماع الرعد : "سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

كما نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء نزول المطر وهو: " اللهم صيباً نافعاً .. اللهم اجعله سقاء غيث وليس سقاء عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين".

دعاء المطر .. ليس ثابتا ولكن هناك عدد من الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

ورد أيضا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

دعاء المطر

دعاء المطر .. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناه وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مع تقدم الوقت، وتزداد حدة الأمطار مع تقدم ساعات النهار تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

و يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.