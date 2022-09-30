لمريض السكر.. فوائد مهمة لـ"اللوز" تجعلك تتناوله يوميا

فاطمة ياسر

مريض السكر له نظام معين ومحدد فى الغذاء، فلا يستطيع أن يتناول أي نوع من الأطعمة لأنها ربما تعرضه لخطر انخفاض أو ارتفاع نسبة السكر بالدم، وخلال التقرير المنشور عبر موقع webmed سنتعرف على أبرز وأهم فوائد تناول اللوز لمريض السكر.

فاللوز يعد من المكسرات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وأيضا يعد من الأغذية الجيدة لمريض السكر، لتقديم ما يحتاجه المريض من عناصر الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن اللوز من المكسرات الغنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ وبعض المعادن كالمنجنيز ومضادات الأكسدة والبروتين والنحاس والكالسيوم، لذا فتناوله يعد من الأمور المهمة لمريض السكر.

كما أن اللوز يعد من المكسرات المهمة للجسم، ولمريض السكر لأنه يقلل من ارتفاع نسبة السكر بالدم، ويساهم فى تنظيم مستويات الأنسولين بالجسم، ولذا فهو مهم لمريض السكر.

وأضاف التقرير أن اللوز غنى بعنصر المغنيسيوم، الذى يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكر، وحال الإصابة يساهم بشكل ملحوظ فى تنظيم نسبته فى الدم، ويحد من التعرض لأى مضاعفات صحية مرتبطة به.

وأكد التقرير أن مريض السكر يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب المختلفة، لذا عند تناوله للوز فبهذه الطريق يحد من تعرضه لأى مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض، ويقلل الإصابة بأمراض القلب.