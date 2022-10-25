خرائط وفرص الأمطار اليوم بكافة أنحاء الجمهورية.. متفاوتة الشدة ورعدية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" خرائط أماكن الأمطار المتوقعة اليوم، حيث تشهد البلاد فرص أمطار متفاوتة الشدة ورعدية ، كما يلى:-

- أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ على الوجه البحرى.

- تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا.

- فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.