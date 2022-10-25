حياة كريمة.. إنشاء أسواق حضارية ومواقف سيرفيس فى كوم أمبو بأسوان

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالإسراع بتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وتفقد نائب المحافظ أحمد شعبان يرافقه شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو مشروعات 2 سوق حضارى بقرية الكفور لتفريغ المدينة من العشوائيات والحد من ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات على مساحة 29 ألف م2، بالإضافة إلى إنشاء مجمعين لمواقف سيرفيس أحدهما على مساحة 16 ألف م2 والآخر بمساحة 12 ألف فدان سعة كل منهما 240 سيارة ميكروباص لتفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية، مع تحقيق أعلى معدل من انسياب الحركة المرورية، وذلك تمهيداً لإعادة تخطيط شوارعها ومداخلها ومخارجها بالشكل الحضارى الذى يليق بها كأحد أهم المقاصد السياحية والمراكز التجارية والصناعية بالمحافظة.

وأكد شوقى مصطفى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم البدء فى تنفيذ مشروعات لإنشاء مواقف وسويقات بقرية الكفور المتاخمة للمدينة لشرق وغرب، مشيراً إلى أن تكلفة الـ4 مشروعات للأسواق والمواقف الجديدة تصل إلى 70 مليون جنيه منها قيام المحافظة بشراء الأراضى التى تم تخصيصها لهذه المشروعات بقيمة 23 مليون جنيه، بجانب 47 مليون جنيه تكلفة إنشائها، وأوضح رئيس مركز ومدينة كوم أمبو على أن ذلك يتواكب مع إعطاء اللواء أشرف عطية مهلة أخيرة لسائقى السيرفيس بواقع 6 أشهر لإحلال وتجديد سيارات الميكروباص بسيارات الربع نقل (الكبود) لتخفيف المعاناة عن المواطنين بتوفير وسائل نقل حضارية، وأيضاً لإضفاء الشكل الجمالى للمدينة.