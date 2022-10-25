اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:39 م
أكرم القصاص
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حى الدقى يواجه تراكمات مياه الأمطار وجولة لنائب المحافظ لمتابعة تسيير المرور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:13 م
حى الدقى يواجه تراكمات مياه الأمطار وجولة لنائب المحافظ لمتابعة تسيير المرور جولة لنائب محافظ الجيزة ورئيس حى الدقى
كتبت مرام محمد

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قامت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة بالمرور الميدانى لمتابعة تسيير حركة المرور من خلال شفط تجمعات مياه الأمطار برفقة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأعلن حى الدقى الاستعداد الكامل لمواجهة تراكمات المياه بـ11 شفاطا للمياه في أماكن متفرقة، ويتم التعامل الفوري وعلي مدار الساعة.
 
شهدت محافظة الجيزة منذ قليل، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، وذلك بعدة مناطق متفرقة بالجيزة، وذلك تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية اليوم.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.
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حى الدقى

محافظة الجيزة

مياه الامطار

حالة الطقس

الارصاد



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