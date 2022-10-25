حريق فى مخازن أدوات كهربائية بالإسكندرية بدون إصابات بشرية حتى الآن

الإسكندرية أسماء على بدر

اندلع حريق فى مخازن أدوات كهربائية بمنطقة سموحة بالإسكندرية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات للسيطرة على الحريق.

البداية تبلغ للحماية المدنية بالإسكندرية بلاغًا بوجود حريق فى مخازن أدوات كهربائية متواجد فى احد العقارات بشارع توت عنخ امون بمنطقة سموحة بالإسكندرية وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وقامت الحماية المدنية باخلاء العقار بالكامل، وقطع المرافق حتى السيطرة على الحريق ووضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين أثناء عملية الإطفاء.

وأكد شهود العيان، أن الحريق لم يسفر عن أيه إصابات حتى الآن، وجار المتابعة من قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.