جامعة سوهاج تحقق قفزة نوعية فى تصنيف التايمز للتخصصات العلمية 2023

سوهاج فريق المحافظات

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت قفزة نوعية فى التصنيف الدولى للجامعات فى التخصصات العلمية المختلفة وفقاً لتصنيف التايمز البريطانى فى نسخته الأخيرة THE Subject Ranking 2023.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق، إنه تقدم لتصنيف التايمز للتخصصات العلمية هذا العام أكثر من 2600 جامعة علي مستوي العالم، حيث جاءت الجامعة ضمن فئة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم فى العلوم الطبيعية Physical Sciences، وضمن فئة أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم في الهندسة Engineering، وفئة أفضل 600 جامعة على مستوى العالم فى علوم الحياة Life Sciences (الطب البيطري والزراعة والعلوم البيولوجية)، وفئة أفضل 800 جامعة علي مستوي العالم في التخصصات الطبية Clinical & Health Sciences (الطب البشري، الصيدلة، التمريض)، حيث يعكس هذا التقدم مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية محلياً و دولياً.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، أن هذه القفزة الهائلة لجامعة سوهاج في التصنيفات الدولية تمثل إنجازاً ً كبيراً يضاف إلي الإنجازات المتتالية التي حققتها الجامعة في السنوات ألأخيرة نتيجة للاهتمام المتزايد الذي توليه ادارة الجامعة للبحث العلمي و للنشر العلمي الدولي كمحور أساسي من محاور التصنيفات الدولية للجامعات، التي تشهد بدورها منافسة كبيرة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وثمن الدكتور حسان النعماني، جهود مركز النشر العلمي بالجامعة موجهاً شكره للدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي والدكتور محمود عبدالعليم نائب مدير المركز والدكتور عمرو عبدالحميد عضو المركز، لجهودهم في إعداد ملف الجامعة و التقدم به لمؤسسة التايمز البريطانية للتصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة أن تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية يقوم علي عدة محاور رئيسة منها عدد الأبحاث المنشورة دولياً في هذه التخصصات (Number of research papers published in reputed journals وتمثل 30% من درجة التصنيف، وحجم الاستشهادات المأخوذة عن هذه الأبحاث (Citations) و تمثل 30%، ومحور جودة العملية التعليمية و التدريسية (Teaching) وتمثل 30%، بالإضافة إلي مجموعة من العوامل الأخري مثل التعاون الدولي (International Collaboration) والطلاب الوافدين (International Students) و مردود مشروعات الجامعة من البحوث التطبيقة (Industry Income) وتمثل بدورها 10% من درجة التصنيف.