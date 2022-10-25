اليوم السابع
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جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث فى المسابقات الرياضية الترويحية بالإسكندرية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:11 م
جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث فى المسابقات الرياضية الترويحية بالإسكندرية طلاب جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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حصدت جامعة سوهاج المركز الثالث في فعاليات اللقاء الأول للمسابقات الرياضية الترويحية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي )، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء نظم تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، يأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وذلك بناءاً على حرص القيادة السياسية على الاهتمام بنشر الوعي الرياضي بين طلاب الجامعات، وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يساهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لإنتاج جيل مبدع وسليم جسمانياً ونفسياً.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن اللقاء يهدف إلى تعريف الطلاب بكل ما هو جديد في عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، إضافة إلى كيفية استثمار الطلاب لطاقاتهم وأوقات فراغهم، مضيفاً أن اللقاء شارك به 275 طالباً وطالبة من 17 جامعة مصرية.

وأوضح حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن جامعة سوهاج حصدت المركز الثالث في مسابقات الطلاب ( بنين )، مضيفاً انه خلال فاعليات اللقاء تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية عن الولاء والانتماء للوطن، وإنجازات الدولة المصرية، وحرب الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي وطرق مواجهتها.


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