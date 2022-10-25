اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن الغربية: تسليم 1469 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الغربية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:04 م
تضامن الغربية: تسليم 1469 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الغربية الأسر الأولى بالرعاية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان تسليم عدد 1469 رأس ماشية بقرى ومراكز محافظة الغربية وذلك على مدار الأعوام السابقة. 
 
واكد شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية،  على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم. 
 
 
وأكد آن المديرية تقوم بالمتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وكذلك توفير المتابعة الطبية، وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث أنها تعتبر مصدر الرزق الدائم و الدخل الثابت لهم، مشيرًا الي أنه جرى اختيار الحالات المستفيدة من خلال المديرية وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالغربية. 
 
وأوضح أنه مع تسليم رؤوس المواشي، تم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية. 
 
 

تضامن الغربية

الغربية

الاسر الاولي بالرعاية

وكيل تضامن الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة

الآلاف ينتظرون وصول جثامين 10 من أسرة واحدة لقوا حتفهم بحادث طريق جمصة.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:46 م

وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية ويوجه الشكر لمعلمى الأنشطة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:33 م

ضبط طالب تسبب فى سقوط آخر أسفل عجلات قطار خلال مشاجرة بالغربية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:16 م

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة فى نابلس.. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 23 آخرين فى عملية عسكرية إسرائيلية.. اندلاع مواجهات عنيفة فى الضفة الغربية وإعلان الإضراب الشامل.. و"أبو مازن" يطالب أمريكا بوقف العدوان الإسرائيلى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة