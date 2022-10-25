تضامن الغربية: تسليم 1469 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الغربية

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان تسليم عدد 1469 رأس ماشية بقرى ومراكز محافظة الغربية وذلك على مدار الأعوام السابقة.

واكد شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأكد آن المديرية تقوم بالمتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وكذلك توفير المتابعة الطبية، وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث أنها تعتبر مصدر الرزق الدائم و الدخل الثابت لهم، مشيرًا الي أنه جرى اختيار الحالات المستفيدة من خلال المديرية وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالغربية.

وأوضح أنه مع تسليم رؤوس المواشي، تم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية.