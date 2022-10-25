تشغيل عيادات التأمين الصحى بقنا ونجع حمادى فترة إضافية مسائية أول نوفمبر

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا عن تشغيل عيادات التأمين الصحى "سيدى عبدالرحيم الشاملة بقنا "، ومجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى لفترة إضافية مسائية وذلك بدءا من أول نوفمبر المقبل، بهدف التخفيف على أبناء محافظة قنا المنتفعين بالتأمين الصحى، وتوفير خدمات طبية أفضل لهم، والحد من الزحام خلال الفترة الصباحية.

وأوضح الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، أن العيادات سوف تعمل خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساء إلى الساعة 9 مساء، ويتم خلال تلك الفترة تقديم الخدمات الطبية فى معظم التخصصات، بالإضافة إلى فتح الصيدلية التجارية، ومعمل التحاليل فى كلتا العيادتين.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام بتطوير خدمات قطاع التأمين الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وذلك إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.