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تداول 13 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:37 ص
تداول 13 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة و71 سيارة.
 
وأكدت الهيئة في بيان لها أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، و397 شاحنة و51 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 371 شاحنة و20 سيارة. 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية 2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانئها.
 
 

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