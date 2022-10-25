اليوم السابع
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تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة والفساد لـ27 نوفمبر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:18 م
تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة والفساد لـ27 نوفمبر جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور
البحيرة - فريق المحافظات

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قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمدينة إيتاى البارود، تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين إلى 27 نوفمبر بتهمة الرشوة والفساد، ونظرت المحكمة اليوم الثلاثاء، محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و5 من العاملين بالجامعة بتهم الرشوة والفساد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية في شهر نوفمبر 2021 قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور  وآخرين منهم المهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية السابق  بالجامعة وعميد معهد  الدراسات العليا والبحوث وآخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

كما قام ضباط الرقابة الإدارية بضبط الدكتور حسين مطاوع عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.

جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور (2)
جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور (2)

جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور (3)
جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور (3)

جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور (4)
جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور (4)

جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور (1)
جنايات دمنهور تقرر تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور (1)

 


جنايات دمنهور

جامعة دمنهور

دمنهور

محاكمة رئيس جامعة دمنهور



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