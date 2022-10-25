بنجلاديش: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "سيترانج" إلى 13 قتيلا

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الإعصار تسبب في تدمير العديد من المنازل واقتلاع الأشجار، وتعطيل الطرق وخطوط الكهرباء والاتصالات، فيما ساعدت عمليات الإجلاء الجماعي التي بدأت قبيل وصول الإعصار إلى اليابسة في إنقاذ الأرواح.

ويصاحب الإعصار رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومترا في الساعة، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنجلاديش، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا من ميانمار المجاورة في مراكز إيواء واهية، وتسببت أمطار غزيرة هطلت على شوارع العاصمة داكا في حدوث بعض الفيضانات وتعطيل حركة الركاب.