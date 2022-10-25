اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بالأسماء.. حركة نواب رؤساء أحياء العمرانية والطالبية والعجوزة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:07 م
بالأسماء.. حركة نواب رؤساء أحياء العمرانية والطالبية والعجوزة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتكليف عدد من نواب لرؤساء الأحياء ورؤساء للوحدات المحلية، وذلك فى إطار المتابعات الدورية لأداء نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوقوف على مدى كفاءتهم وتنفيذ التكليفات المسندة إليهم على أكمل وجه.

وتضمن قرار محافظ الجيزة، تكليف كلا من باسم حمدى محمود ومحمد جمال حسان، نواب لرئيس حى العمرانية، وسيد عبد الله السيد نائب رئيس حى العمرانية لقطاع النظافة.

وشمل قرار محافظ الجيزة، تكليف محمد حسين السيد الشافعى نائبا لرئيس حى الطالبية وأكرم حسن أحمد محمد نائبا لرئيس حى الطالبية لقطاع النظافة، وأحمد محمد أحمد خضر نائبا لرئيس حى العجوزة.

كما كلف المحافظ، كلا من نبيل عمر محمد الديب للعمل رئيسا للوحدة المحلية بدهشور بمركز ومدينة البدرشين، ومحمد عبد السميع رئيسا للوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نواب رؤساء الأحياء إجراء المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من حالة الشوارع وجهود تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات ومتابعة شركات الجمع السكنى ومنع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وأراضى الدولة إلى جانب متابعة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير للطرق والمحاور المدرجة بالخطة الاستثمارية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


حركة تنقلات بالاحياء

احياء الجيزة

رؤساء الاحياء

محافظ الجيزة

العمرانية

الطالبية

العجوزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل غلق الطريق "السياحى - المنصورية" لمدة أسبوع

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:00 ص

وظائف جديدة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:43 ص

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع ترسا العمومي بمدينة أبو النمرس

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:02 م

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمحور عمرو بن العاص

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:17 م

محافظة الجيزة تنتهى من تطوير ورفع كفاءة 19 مركزا تكنولوجيا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:36 م

محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير طريق طراد النيل القيراطيين بطول 2 كم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:23 ص

وظائف جديدة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل براتب 3100 جنيه

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:01 م

خلال زيارة مفاجئة.. محافظ الجيزة يوجه إنذارا لمدير مدرسة بمركز أوسيم

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:22 م

شاهد.. محافظ الجيزة يشارك طلاب رابعة ابتدائى حصصهم الدراسية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:19 م

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق سقارة السياحى بطول 1.5 كم.. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:37 ص

محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة ثانوى محاضرة نقاشية عن تغيرات المناخ.. فيديو

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة