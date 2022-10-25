بابا الفاتيكان يلتقى عائلة شيرين أبو عاقلة الأربعاء

فاطمة شوقى

يلتقي البابا فرنسيس يوم الأربعاء القادم عائلة الصحفية الفلسطينية ، شيرين أبو عاقلة، التي قتلت في 11 مايو الماضي خلال تغطيتها لعملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وحسب وكالة الانباء الفاتيكانية (Sir)، فإن اللقاء سيجري في ختام المقابلة العامة.

كان بابا الفاتيكان بحث أمس مع الرئيس الفرنسى ، ايمانويل ماكرون ، الازمة الروسية والاوكرانية والاوضاع فى فرنسا.

وقال موقع الفاتيكان نيوز، إن البابا فرنسيس استقبل الرئيس الفرنسي رفقة زوجته "بريجيت ماكرون" في الفاتيكان، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال "بيترو بارولين" (المسئول الثاني في الفاتيكان)، وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) المطران بول ريتشارد جالاجر.

يذكر أن الرئيس ماكرون زار إيطاليا، أمس الأحد، حيث ألقى كلمة في افتتاح قمة السلام بين الأديان، التي نظمتها جمعية "سانت إيجيديو الكاثوليكية"، واعتبر أن السلام ممكن بين موسكو وكييف حين يقرره الأوكرانيون، ووفقا لشروط كييف.