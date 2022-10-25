المشروعات القومية وتأثيرها على الاستثمار فى مصر.. برنامج جامعة القناة لطالبات الإعدادية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا لطالبات مدرسة الشيخ زايد الإعدادية بالإسماعيلية مستهدفا 26 طالبة عن المشروعات القومية الكبرى وتأثيرها على الاستثمار فى مصر.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة على حرصه على توعية أبنائنا طلاب المدارس ومرحلة ما قبل التعليم الجامعي بالمشروعات القوميةالتي تتم على أرض الواقع وتُأتي ثمارها تباعا ، والمبادرات التي تقدمها الدولة من أجل جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، ورفع درجة الوعي لديهم في مختلف المجالات، وتابع الدكتور مندور أن مثل تلك البرامج التدريبية تسهم بشكل كبير في تنشئة جيل مثقف واع لديه الولاء والانتماء للوطن.

أقيم التدريب بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "مصر تسير على خطى التنمية وبناء الإنسان المصري وفقا لاستراتيجية 2030"- بتلك العبارة بدأ الدكتور حسام جمال الدين وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تدريبه لطالبات مدرسة الشيخ زايد الإعدادية، مستعرضا العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتحدث عن المشروعات القومية والتنموية العملاقة في مصر بكافة القطاعات (التعليم، والكهرباء والطاقة،و الصحة، والنقل، والسياحة، والتضامن، والزراعة، والثقافة، والاتصالات).

ثم تطرق لدور الجامعة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة" و المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وتنفيذ توجهيات القيادة السياسية في الوصول لوطن بلا أمية.

وتناول كذلك منظومة التحول الرقمي وإنشاء المدن الذكية المتكاملة، والأمن الغذائي والخدمي، ومنظومة الزراعة الذكية، والبرنامج التدريبي بإشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع.