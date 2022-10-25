المبعوث الأمريكي للمناخ يزور بريطانيا لبحث سبل التعاون استعدادا لـ "كوب 27"

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يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، غدا الأربعاء، إلى المملكة المتحدة، في زيارة تستغرق 3 أيام؛ للانخراط في مزيد من المناقشات حول التعاون المناخي قبل انطلاق مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).

وذكرت الخارجية الأمريكية- في بيان، صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من زيارة كيري لبريطانيا هو مناقشة جهود الولايات المتحدة الدولية للمناخ بمعهد "تشاتام هاوس" البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.