القوى العاملة: زيارة ميدانية وعقود عمل لمتدربين.. وندوة عن قانون العمل ببنى سويف

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بشأن عمل زيارة ميدانية لخريجي التدريب المهنى داخل أحد المصانع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية تحت عنوان "المساواة بين الجنسين وقانون العمل وتطبيق إجراءاته" للعاملين بالمصنع بحضور عمال مصنع آخر للملابس الجاهزة.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف فى تقريره للوزارة، أنه تم عقد ندوة توعية وتثقيف حول أحكام قانون العمل وكيفية تطبيقها داخل المنشآت بحضور مسئولى الموارد البشرية بالمنشآت بإجمالى 58 عاملا وعاملة للتوعية بحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وفي سياق آخر، أضاف مدير المديرية، أن المديرية نظمت زيارة لمصنع للملابس الجاهزة لخريجى برامج التدريب المهنى للإطلاع على أقسام المصنع وأساليب العمل الحديثة الموجودة بالمصنع ، ورحبت بهم إدارة المصنع للعمل بداخله وتم عقد مقابلات شخصية للمتدربات، وتم الااختبار على العمل على خطوط الانتاج بالمصنع وتم توقيع عقود عمل لـ 13 متدربة للعمل داخل المصنع، فى إطار دور المديرية فى التدريب من أجل التشغيل.