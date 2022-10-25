القبض على سائق خطف طفلة من أمام منزلها فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بحضور أحد الأشخاص يستقل سيارة "ميكروباص" لمسكنهما وقام بالسؤال عن شقيق زوجها فأخبرته بعدم تواجده، فطلب منها رقم هاتفه المحمول فقامت بالدلوف لمسكنها لإحضار هاتفها لإعطائه الرقم ولدى عودتها تبين لها قيام ذلك الشخص باصطحاب كريمتها داخل السيارة والانصراف بها، وعقب ذلك قام بالاتصال بشقيق زوجها، وأخبره بأن الفتاة برفقته وسوف يقوم بإعادتها عقب قيامه برد مبلغ (60 ألف جنيه"مدين له به") وفـى وقتٍ لاحق حضر لديوان المركز والد الطفلة وبرفقته كريمته المختطفة وقرر بقيامه باصطحاب كريمته من الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة عقب قيام المتهم بالتخلى عنها، وأضاف أن المتهم (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وإتهمه بخطف كريمته لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية، وذلك بالاشتراك مع (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة)، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والسيارة المستخدمة فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.