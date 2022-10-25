اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:37 م
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"القابضة للمياه" تناشد بترشيد الاستهلاك خلال الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:30 م
"القابضة للمياه" تناشد بترشيد الاستهلاك خلال الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف رفع مياة الأمطار
كتبت - مرام محمد

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ناشدت الشركة القابضة للمياه المواطنين، باتباع الإجراءات التالية، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، تجنبا لحدوث أى أضرار: 
 
1-ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.
 
2-تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
 
3-تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .
 
4-تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.
 
5-تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.
 
 
 
 

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