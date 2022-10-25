"القابضة للمياه" تناشد بترشيد الاستهلاك خلال الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف

كتبت - مرام محمد

ناشدت الشركة القابضة للمياه المواطنين، باتباع الإجراءات التالية، أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، تجنبا لحدوث أى أضرار:

1-ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

2-تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

3-تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

4-تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

5-تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.