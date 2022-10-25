اليوم السابع
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أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على مناطق متفرقة بالجيزة..فيديو

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:28 م
أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على مناطق متفرقة بالجيزة..فيديو سقوط الأمطار فى الجيزة
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

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شهدت محافظة الجيزة منذ قليل، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك عدة مناطق متفرقة بالجيزة، ورعدية أحيانا، وذلك تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية اليوم .
 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.
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