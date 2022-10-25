السجن 5 سنوات لسيدتين بتهمة تزوير محرر رسمى فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمتين "ث.ص" و" د.ح" بالسجن 5 سنوات بعد اتهامهما بتزوير محرر رسمى بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢٢ بدائرة قسم أول سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى بأنها ليست من أرباب الوظائف الحكومية ارتكبت تزوير فى محرر رسمى وهى استمارة ساقط قيد للطفلة ريتاج نجلة المتهمة الثانية حال كونها وصدر على ذلك المختصة بتحريرها بجعل الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة تتمثل فى نسب الطفلة للمجنى عليه"ع.م" وقامت بتسجيل تلك البيانات على جهاز الحاسب الآلي الخاص بمصلحة الأحوال المدنية وصدر على ذلك قيد ميلاد للطفلة.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمة الثانية اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى تزوير المحرر الرسمى وهى استمارة القيد بجعل الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها وتمكنت بذلك من استصدار شهادة قيد ميلاد للطفلة، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.