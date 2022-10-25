السجن المؤبد لمتهم بقتل فتاة وحرق جثتها بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ح.ر.م" بالسجن المؤبد بعد اتهامه بقتل المجنى عليها "ع.ع" وحرق جثتها بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليها فى حالة تعفن فى إحدى العقارات غير المأهولة بالسكان، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى مكان الحادث وعثر على الجثة فى حالة تعفن وبها آثار حرق بجميع أجزاء الجسد.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الجريمة، حيث تربطه علاقة عاطفية بالمجنى عليها وطالبته بالزواج فقرر التخلص منها واستدرجها الى أحد العقارات غير المأهولة بالسكان وقام يصطدم رأسها بأحد حوائط العقار وعندما تأكد من وفاتها أحضر مادة الجازولين القابلة للاشتعال وسكبها على الجثة واشعل النيران بها وتركها وفر هاربا وتبين أن الجثة عثر عليها بعد شهر من إرتكاب الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.