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الرئيس السيسي: لو مفيش إيد حديد فى 2013 كانت الناس فى الشارع اتدبحت

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:41 م
الرئيس السيسي: لو مفيش إيد حديد فى 2013 كانت الناس فى الشارع اتدبحت الرئيس السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قدرات الدولة الاقتصادية لا تسمح بتقديم الخدمة المرجوة للمواطنين، مشددا: "الدولة قدراتها ما تقدرش.. هي إمكانياتها كده.. وإن كان حد يقدر يعمل حل يجي وأنا هبقى سعيد به".
 
أضاف الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني: "هعلم الناس كويس إزاى ومنين، وكذلك الصحة، والأسرة لدينا 50% من المطلوب، أنا بقول الكلام ده بنفسي، الكلام خطير جدا، هل إحنا مش شايفين ولا مش عارفين نشوف ولا إحنا بنحط كلام جنب بعضه وخلاص".
 
أضاف الرئيس السيسي: "في 2013 لو مفيش إيد حديد كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت، وما كانش حد يقدر يرفع صوته، لولا إن فيه جيش قوي وقادر وأنا كنت شاهد عيان في كل شئ".
 

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