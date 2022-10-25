الرئيس السيسي: "كل واحد بيشتغل معايا بيطحن نفسه علشان نعمل حاجة للبلد"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن رؤيته للتنسيق بين الجهات الحكومية فيما يخص الإنفاق على المشروعات المختلفة، قائلا: "المهندس شريف إسماعيل كان رئيسا للوزراء.. وزير المالية كان الدكتور هانى قدرى.. وجم قعدوا معايا.. والدكتور مصطفي مدبولي كان وزير الإسكان وقتها.. قالوا ناخد الفلوس بتاعت هيئة المجتمعات العمرانية.. وأنا بقول للمفكرين الاقتصاديين.. قولت لا الفلوس تفضل مع هيئة المجتمعات.. ويكونوا مسئولين عن كل مشروعات النبية الأساسية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى: "لما جينا نعمل "حياة كريمة" دي بتتكلف عشرات المليارات.. نقول مئات المليارات.. كانت ممكن تروح لوزارة المالية وتخيص تاني.. مش لقيت ده بالمسار اللى فات ده ناجح.. يزعل منى الدكتور معيط.. اسيبه يطحن نفسه وده يطحن نفسه علشان نعمل".