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الرئيس السيسي: اللى حصل فى 2011 و2013 يجيب أى دولة الأرض

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:57 م
الرئيس السيسي: اللى حصل فى 2011 و2013 يجيب أى دولة الأرض الرئيس السيسي
كتب: ماجد تمراز

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما حدث في عامي 2011 و2013 يسقط أي دولة، متابعا: "اللي حصل في الفترة دي يجيب أي دولة الأرض".
 
وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "تشخيص مصر ينطبق على دول كثيرة، ومصر لن تضيع، وأنا خايف على الناس، لأنني مأمون عليهم قدام ربنا".
 
وأكمل الرئيس: "التعليم عايز 60 ألف فصل كل سنة علشان يستقبل الزيادة الجديدة، والـ60 ألف فصل دول يتكلفوا 60 مليار، وهذا المبلغ ليس له علاقة بالتعليم"، مبينا أن وزارة التربية والتعليم بها 1.3 مليون طالب، وهذا يتطلب زيادة أعداد المدرسين.

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الرئيس السيسي مداخلة مع يوسف الحسيني



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