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الرئيس السيسى يمازح رئيس الوزراء: "أكتر واحد بيتعذب معايا فى الحكومة"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:38 م
الرئيس السيسى يمازح رئيس الوزراء: "أكتر واحد بيتعذب معايا فى الحكومة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بختام بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، قائلا: "أكتر واحد بيتعذب معايا فى الحكومة هو الدكتور مصطفى مدبولى".
 

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