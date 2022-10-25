الرئيس السيسى يمازح رئيس الوزراء: "أكتر واحد بيتعذب معايا فى الحكومة"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بختام بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، قائلا: "أكتر واحد بيتعذب معايا فى الحكومة هو الدكتور مصطفى مدبولى".