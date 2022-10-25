الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى بالعاصمة الإدارية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى "مصر 2022".
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى بالعاصمة الإداريةالثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:12 م
الرئيس السيسى يصل مقر المؤتمر الاقتصادى
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