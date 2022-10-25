الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى بالعاصمة الإدارية

كتب سمير حسنى - محمد عبد المجيد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى "مصر 2022".