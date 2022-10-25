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الرئيس السيسى عن المؤتمر الاقتصادى: "المرة الجاية عايز شباب يزعقولنا وإحنا ندافع"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:22 م
الرئيس السيسى عن المؤتمر الاقتصادى: "المرة الجاية عايز شباب يزعقولنا وإحنا ندافع" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022: "المرة الجاية أريد شباب هنا ويتهمونا ويزعقولنا، قول وإحنا ندافع، فهذا حقهم علينا بدل ما يزعقولنا فى الشارع".

 

وأضاف الرئيس السيسى: "الشباب برضوا خايفين إننا نضيعهم، يقولون بكرة بتاعنا، بكرة بتاعكم خلص، فلابد أن نسمع لهم".

 

وتابع الرئيس السيسى: "كل التقدير والاحترام لكم وخطواتكم عزيزة علينا وعلى مصر، وكل كلمة قولتوها وكل فكرة طرحتموها مقدرة ومقبولة ونرجو من الله عز وجل أن يجزيكم عنها خير، وأن يكون المؤتمر مقدمة لنجاح الدولة المصرية أكثر معا نستطيع".

 

 


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