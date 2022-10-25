اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: الممارسات الدينية تحتاج "إعادة طرح فهم عصرى"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:46 م
الرئيس السيسى: الممارسات الدينية تحتاج "إعادة طرح فهم عصرى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أدبيات وثقافة البعد البيئ للدين ، قائلا: "أنا والله العظيم لا أقصد أي حاجة علشان محدش يزعل.. كنا بنتكلم على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني، فمرة قلت يا جماعة الواقع اللى بنشوفه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية اللى موجودة في بلدنا محتاجة إعادة طرح فهم عصرى، ليس فى ثوابت الدين، ولكن لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات في كل مجتمع بس".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "اتكلمت عن وثيقة الطلاق وتبقا مكتوبة لحماية حقوق الناس وبعدين من غير ما اذكر اسم او أسماء احنا طرحنا الموضوع ده على لجة علمية متخصصة نسبة كبيرة واقفت ونسبة صغيرة قالت لا طيب لماذا لم تقره؟ قالوا اصل انت قلته ولما تقولوا انت ولو احنا وافقناك يبقا بندعم السلطة.
 
تابع الرئيس: "الكلام ده يعكس الفهم اللى محتاج يتطور تجاه يعني ايه دولة ويعني إيه دور؟ لو انت دايما حطتني في مكان وانت في مكان تاني ده مش حقيقى صح احنا دايما مع بعض..مجرد لما طرحته بقا غير قابل للتنفيذ لأحسن يقولوا إيه دا انت مشجع لأيه؟ يعني تسيب الحق لأجل الكلمة دي؟".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: "ربنا حبيبى وغالى عليا وكرمه على مصر فوق الخيال"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:43 م

الرئيس السيسى: "راعيت فى بيان 3 يوليو تماسك الدولة ومجتمعها بالكامل"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:42 م

الرئيس السيسي: تحركنا فى عام 2013 بالشكل اللى يرضى ربنا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:40 م

الرئيس السيسى يمازح رئيس الوزراء: "أكتر واحد بيتعذب معايا فى الحكومة"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:38 م

الرئيس السيسى: "الدنيا كلها كانت بتقول فى 2013 هو الجيش سايبنا ليهم ليه؟!"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:38 م

الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:34 م

الرئيس السيسي: لا أعتبر نفسى رئيسا لمصر.. أنا إنسان تدخلت لحماية وطنى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:33 م

الرئيس السيسى: لم نطرح الحوار الوطنى فى اتجاه واحد.. وكل اللى عاوز يتكلم يتكلم

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:30 م

الرئيس السيسى: فكرة الحوار الوطنى ليست سياسية فقط.. بل لنتواصل رغم الاختلافات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة