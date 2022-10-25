الرئيس السيسى: الممارسات الدينية تحتاج "إعادة طرح فهم عصرى"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أدبيات وثقافة البعد البيئ للدين ، قائلا: "أنا والله العظيم لا أقصد أي حاجة علشان محدش يزعل.. كنا بنتكلم على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني، فمرة قلت يا جماعة الواقع اللى بنشوفه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية اللى موجودة في بلدنا محتاجة إعادة طرح فهم عصرى، ليس فى ثوابت الدين، ولكن لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات في كل مجتمع بس".

أضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "اتكلمت عن وثيقة الطلاق وتبقا مكتوبة لحماية حقوق الناس وبعدين من غير ما اذكر اسم او أسماء احنا طرحنا الموضوع ده على لجة علمية متخصصة نسبة كبيرة واقفت ونسبة صغيرة قالت لا طيب لماذا لم تقره؟ قالوا اصل انت قلته ولما تقولوا انت ولو احنا وافقناك يبقا بندعم السلطة.

تابع الرئيس: "الكلام ده يعكس الفهم اللى محتاج يتطور تجاه يعني ايه دولة ويعني إيه دور؟ لو انت دايما حطتني في مكان وانت في مكان تاني ده مش حقيقى صح احنا دايما مع بعض..مجرد لما طرحته بقا غير قابل للتنفيذ لأحسن يقولوا إيه دا انت مشجع لأيه؟ يعني تسيب الحق لأجل الكلمة دي؟".