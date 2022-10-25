الداخلية تضبط محطتي بث تليفزيوني دون ترخيص بكفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بإنشاء محطتى بث تليفزيونى سلكية ولاسلكية لبث المحتوى المقرصن بدون ترخيص وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطتى بث تليفزيونى سلكية ولاسلكية بدون ترخيص وبث المحتوى المقرصن بنطاق دائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ من خلال إستقبال القنوات المشفرة وفك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة وإنشاء مجموعة من القنوات الخاصة وإستخدامها فى بث الأفلام والمسلسلات والمحتويات المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهداف المحطتين ، وأمكن ضبط كلاً من (مالك المحطة، آخر شريك بالمحطة – مقيمين بدائرة قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ).. وبالتفتيش فى حضورهما تم العثور على (59 جهاز إلكترونى "يستخدم فى إستقبال وإعادة بث الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة وتخزين المحتوى المقرصن" - المستلزمات والعدد المُستخدمة –هاتف محمول "خاص بأحدهما يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما أقرا بأنهما مالكى المحطتين، وإرتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادى، كما تبين أنه يتم تقديم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.