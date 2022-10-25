اليوم السابع
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الجيش اللبناني: ضبط 9 مطلوبين فى مداهمة مدعومة بالقوات الجوية والبحرية بمخيم نهر البارد

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:53 م
الجيش اللبناني: ضبط 9 مطلوبين فى مداهمة مدعومة بالقوات الجوية والبحرية بمخيم نهر البارد الجيش اللبنانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش اللبناني القبض على 9 مطلوبين خلال مداهمة نفذتها قوة عسكرية بدعم من القوات الجوية والبحرية بمخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، والذي يقع بمحافظة لبنان الشمالي على بعد 16 كيلومترا من مدينة طرابلس شمالي العاصمة بيروت.

وأوضح الجيش اللبناني، أن القوات نفذت المداهمة اليوم وألقت القبض على المطلوبين التسعة بموجب عدة مذكرات ضبط وإحضار بجرائم ترويج المخدرات وإطلاق النار والقتل.

وأكد أن القوات ضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخيرة، مشيرة إلى أن المضبوطات تم تسليمها للجهات المختصة التي تباشر التحقيقات.

 


الجيش اللبناني

لبنان

مخيم نهر البارد

القوات الجوية اللبنانية



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