الجيش اللبناني: ضبط 9 مطلوبين فى مداهمة مدعومة بالقوات الجوية والبحرية بمخيم نهر البارد

وأوضح الجيش اللبناني، أن القوات نفذت المداهمة اليوم وألقت القبض على المطلوبين التسعة بموجب عدة مذكرات ضبط وإحضار بجرائم ترويج المخدرات وإطلاق النار والقتل.

وأكد أن القوات ضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخيرة، مشيرة إلى أن المضبوطات تم تسليمها للجهات المختصة التي تباشر التحقيقات.