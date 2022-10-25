اليوم السابع
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الجيزة تواصل أعمال توسعة وتدبيش مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:07 م
الجيزة تواصل أعمال توسعة وتدبيش مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة.. صور أعمال توسعة وتدبيش مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة
كتبت – مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة من خلال مركز البدرشين، أعمال توسعة وتدبيش مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة، تمهيدا لتطوير ورصف الطرق لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.
 
وتشمل أعمال التطوير بالبدرشين، رفع كفاءة شوارع صيدناوى، والمحكمة القديم، وعدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية، شملت أعمال رصف وتوسعات للطرق وتركيب أعمدة إنارة وتطوير للجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.
 
وتستمر أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق عمرو بن العاص، إلى جانب أعمال تطوير عدد من الشوارع الأخرى بالمدينة، حيث تم تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات بالقطاع الثاني بشارع عباس عناني للبدء في أعمال التطوير، وتنفيذ أعمال توسعة طريق المنطقة الأثرية بسقارة تمهيدا لتطويره.
 
أعمال توسعة مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة
أعمال توسعة مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة

أعمال توسعة وتدبيش مدخل طريق المنطقة الأثرية
أعمال توسعة وتدبيش مدخل طريق المنطقة الأثرية

توسعة مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة
توسعة مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة

 


تطوير الطرق

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الجيزة



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