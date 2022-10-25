الأسهم السعودية تقود هبوط بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.84% خاسرًا 101.41 نقطة ليغلق عند مستوى 11973.86 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.84% خاسرًا 101.41 نقطة ليغلق عند مستوى 11973.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.8% رابحًا 158.31 نقطة ليغلق عند مستوى 19938.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.8 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.27%، يليه قطاعي الأدوية، والطاقة بنسبة 2.05%، 2.04%، على التوالي، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.91%، 1.86%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%.

وقفز 34 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 3.06%، ثم سهم "رتال" بنسبة 2.97%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 2.71%، وتراجع 170 سهمًا على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.84%، ثم سهم "عناية" بنسبة 5.05%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم "معادن" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 511.2 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3376.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.3 مليون سهم محققة ما قيمته 365.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6840 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.87%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاعي النقل، والعقارات بنسبة 0.37%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.57%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وزادت 10 أسهم على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.63%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.06%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.5%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.6 مليون ورقة بقيمة 104.9 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.139% خاسرًا 13.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10040.82 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.227 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 300.8 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.7 ألف صفقة.

وهبط قطاعا العقارات، والمواد الأساسية ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.32%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 4.67%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.88%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.67%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.34%، ثم قطاعي الصناعات والاتصالات بنسبة 0.87%، 0.84%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.75%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 6.6%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 4.74%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 4.67%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.89%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.58%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 298.9 مليون درهم.



بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% خاسرًا 2.7 نقطة ليغلق عند مستوى 1861.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.8 مليون سهم بقيمة 898 ألف دينار بحريني، وانخفض ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.98%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.66% بضغوط هبوط سهم بنك السلام بنسبة 1.09%، فيما ارتفع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.44%.



بورصة قطر وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.71% خاسرًا 88.17 نقطة ليغلق عند مستوى 12411 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.6 مليون سهم بقيمة 526.9 مليون ريال عبر تنفيذ 19.9 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فيما ارتفعت قطاع التأمين بنسبة 0.9%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعي البنوك والخدمات المالية، والنقل بنسبة 0.02%.



بورصة الكويت وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحًا 22.35 نقطة ليغلق عند مستوى 7223.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحًا 41.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8102.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسرًا 27.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5369.84 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.77% خاسرًا 43.10 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 127.9 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8372 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاعي العقار، والبنوك بنسبة 0.38%، 0.34%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والتأمين، والرعاية الصحية، والمنافع، والمواد الأساسية بنسبة 8.20%، 1.7%، 0.68%، 0.52%، 0.23%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الخدمات المالية، والطاقة بنسبة 0.13%، 0.12%، على التوالي.