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الأرصاد: الأمطار تستمر خلال ساعات الليل على القاهرة والدلتا والسواحل الشرقية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:31 م
الأرصاد: الأمطار تستمر خلال ساعات الليل على القاهرة والدلتا والسواحل الشرقية صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن القاهرة الكبرى وبني سويف والغربية تحت تأثير الأمطار الرعدية حتي الآن.
 
وتابعت: البرق والرعد يؤثر علي العديد من المناطق الشمالية يصاحبه تساقط للأمطار الغزيرة، ويستمر تساقط الأمطار خلال ساعات الليل علي القاهرة والدلتا والسواحل الشرقية.
 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على جميع الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

 

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