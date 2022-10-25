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الأرصاد: الرعد يدوى بقوة والبرق يضيء سماء القاهرة والسواحل الشرقية والقناة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:43 م
الأرصاد: الرعد يدوى بقوة والبرق يضيء سماء القاهرة والسواحل الشرقية والقناة خريطة البرق من هيئة الارصاد
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن  الرعد يدوى بقوة والبرق يضئ سماء معظم أرجاء القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناه وشمال ووسط سيناء والدلتا وشمال الصعيد.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه يصاحب ذلك  سقوط أمطار متفاوتة الشدة .
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء  :  القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

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