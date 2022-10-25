الآلاف ينتظرون وصول جثامين 10 من أسرة واحدة لقوا حتفهم بحادث طريق جمصة.. صور

الغربية مصطفى عادل

تجمع الآلاف من أهالى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أمام مسجد دار السلام بالمنشية الجديدة انتظارا لوصول جثامين 10 أشخاص من أسرة واحدة لقوا حتفهم فى حادث تصادم آليم على طريق المنصورة جمصة الدولى.

واتشحت مدينة المحلة بالسواد حزنا على فراق الضحايا فى الحادث الأليم، وتحركت الجثامين من المستشفى بالمنصورة في طريقها لمدينة المحلة لاداء صلاة الجنازة عليهم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجد وشرطة تأمين الطرق والمنافذ بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، و10 سيارات إسعاف من طلخا وبلقاس، وجمصة، وشربين، ونبروه، والمنصورة، وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام كوبري شرنقاش، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا، بعد أن اصطدم الميكروباص بالسيارة التريلا، وأسفر الحادث عن مصرع 10 وإصابة 9 آخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى المنصورة العام ومشرحة المستشفى الدولى، وجار رفع آثار الحادث، وإخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتعرف على أسباب وقوعه.