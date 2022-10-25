افتتاح محطة رفع الصرف الرئيسية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية ..صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية أبوصوير البلد "الواصفية"، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندسة مروة فوزي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندسة سعدية رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح، استمع " بشارة" لشرح تفصيلي عن المشروع، من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 30 مليون جنيه، لخدمة 5 آلاف نسمة بقرية أبوصوير البلد.

ويتكون المشروع من محطة الرفع، التي تحتوي على البيارة، عنبر التشغيل، الأوناش، منظومة الطرق المائي، المولِّد، مبنى للإدارة، المخزن، غرفة تأمين المبنى.

بجانب شبكات الانحدار المنشأة بالكامل من مواسير فخار، وبلاستيك بأقطار من 8 بوصة حتى 24 بوصة بإجمالي طول 5.40كم، إضافة إلى خط الطرد المكون بالكامل من مواسير بلاستيك قطر 450 مم وبإجمالي طول 3.100 كم من محطة الرفع الرئيسية حتى محطة رفع المستقبل.

هذا بالإضافة إلى المكونات الكهروميكانيكية للمشروع وهي عدد 3طلمبة غاطسة تصرف، 60 ل /ث لكل طلمبة، ماكينة طلمبة كهرباء توليد 180 ك ف أ، ولوحة كهرباء رئيسية وجهاز قياس التصرف، علاوة على نظام حماية من الطرق المائي.

وأشاد "بشارة" بجهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في إنشاء محطات جديدة أو أعمال الإحلال والتجديد، التي تهدف إلى التحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية في جميع القطاعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بعدد من مواطني قرية أبوصوير البلد، الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المشروع لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرية.